Pensioni di invalidità 2020: via paletto reddito coniugale e soglia percentuale? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue l'appello dei disabili che sono rimasti esclusi dall'aumento della pensione di invalidità 2020, le due richieste prioritarie che vengono fatte al Governo e che vengano eliminati due paletti insiti nella sentenza 152/2020 ossia il limite reddituale che non é solo personale, ma diventa coniugale nel caso l'invalido sia sposato precludendo l'accesso all'aumento anche a moltissimi invalidi al 100%, e la percentuale a cui é stato concesso l'incremento. Gli invalidi parziali dalla loro chiedono giustizia sociale perché anche per loro privi di lavoro e impossibile poter vivere con 286 euro. Vi é anche chi, invalido al 100%, rimasto fuori parla di guerra tra poveri ed invita il Governo a questo punto a considerare non solo il reddito coniugale ma anche quello ...

