L'Unione europea apre a Bucarest il suo centro di ricerca sulla cybersecurity (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bucarest è stata scelta come sede del futuro centro di ricerca sulla cybersecurity delL'Unione europea. La capitale rumena è stata selezionata tra le 7 città candidate, battendo Bruxelles in un testa a testa finale che l'ha vista vincere al ballottaggio e per ciò diventare la futura sede dell'european cybersecurity industrial technology and research competence centre (Eccc). https://twitter.com/BogdanAurescu/status/1336870520659337217 "L'esperienza rumena nel settore It è stata riconosciuta nell'Ue. La Romania è pronta a lavorare sodo per l'ecosistema di cybersecurity europeo", ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri rumeno, Bogdan Aurescu. L'hub entrerà in funzione nel 2021 e opererà separatamente all'Agenzia ...

