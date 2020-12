LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: uno-due Mercedes, Leclerc 8° e Vettel 15°. Sessione sospesa (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: 10? al termine della seconda Sessione di libere. 15.18: Non si gira in questo momento, in attesa di sgomberare la pista della macchina di Kimi. Nel frattempo, il countdown va avanti. 15.16: Sessione sospesa per la rottura dell’elemento della power unit sull’Alfa di Raikkonen, con il pilota in azione con l’estintore nella zona del turbo. 15.15: BANDIERA ROSSA!!! 15.13: Problemi al motore dell’Alfa Romeo di Raikkonen, costretto a fermarsi. In fiamme il retrotreno dell’Alfa. 15.11: Lungo run per le Mercedes che girano con le gomme dell’anno prossimo, per acquisire informazioni. 15.09: 1’43?799 per Leclerc, 1?5 più lento dei più veloci, con le gomme soft. 1’41?517 per Verstappen, nel frattempo, che tempo! 15.07: 1’44?basso ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20: 10? al termine della secondadi libere. 15.18: Non si gira in questo momento, in attesa di sgomberare la pista della macchina di Kimi. Nel frattempo, il countdown va avanti. 15.16:per la rottura dell’elemento della power unit sull’Alfa di Raikkonen, con il pilota in azione con l’estintore nella zona del turbo. 15.15: BANDIERA ROSSA!!! 15.13: Problemi al motore dell’Alfa Romeo di Raikkonen, costretto a fermarsi. In fiamme il retrotreno dell’Alfa. 15.11: Lungo run per leche girano con le gomme dell’anno prossimo, per acquisire informazioni. 15.09: 1’43?799 per, 1?5 più lento dei più veloci, con le gomme soft. 1’41?517 per Verstappen, nel frattempo, che tempo! 15.07: 1’44?basso ...

motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 60 minuti #PL2 #FP2 #AbuDhabiGP #YasMarina Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 60 minuti #PL2 #FP2 #AbuDhabiGP #YasMarina Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi in DIRETTA: Ferrari punta a risalire nella FP2 Verstappen avversario principale della Mercedes… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Abu Dhabi LIVE: tra poco il via della FP2 Leclerc e Vettel in cerca di risposte - #DIRETTA #Dhabi… - zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi in DIRETTA: Leclerc e Vettel a lavoro sul set-up nella FP2 si girerà con temperature più base… -