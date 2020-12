iPhone 12 Pro, l'edizione limitata con un frammento del dolcevita di Steve Jobs (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caviar ha realizzato una versione speciale di iPhone 12 Pro dedicata a Steve Jobs e al decimo anniversario dell'iPhone 4 - l'ultimo smartphone curato e presentato dal fondatore di Apple. L’imprenditore è morto nel 2011 ma ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati del marchio ed è proprio per questo che l’azienda russa ha deciso di ricordare Jobs con un’edizione limitata dell’ultimo smartphone Apple, uscito meno di un mese fa, in tre colori, nero, bianco e oro, rinominandola iPhone 12 Pro Jobs 4. Com'è l'iPhone 12 Pro Jobs 4 Se la parte anteriore del telefono è rimasta intatta, sul retro ognuno dei 10 esemplari previsti avrà un pezzetto del dolcevita originale di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caviar ha realizzato una versione speciale di12 Pro dedicata ae al decimo anniversario dell'4 - l'ultimo smartphone curato e presentato dal fondatore di Apple. L’imprenditore è morto nel 2011 ma ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati del marchio ed è proprio per questo che l’azienda russa ha deciso di ricordarecon un’dell’ultimo smartphone Apple, uscito meno di un mese fa, in tre colori, nero, bianco e oro, rinominandola12 Pro4. Com'è l'12 Pro4 Se la parte anteriore del telefono è rimasta intatta, sul retro ognuno dei 10 esemplari previsti avrà un pezzetto deloriginale di ...

