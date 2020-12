Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma eliminata col 15% (Di sabato 12 dicembre 2020) Selvaggia Roma (Us Endemol Shine) Selvaggia Roma è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Selvaggia Roma al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa nella puntata di venerdì 13 novembre. - Nel corso delle prime settimane di permanenza nella casa, è protagonista di numerosi diverbi con Elisabetta Gregoraci, alcuni dei quali molto accesi. - Nella venticinquesima puntata in onda venerdì 11 dicembre, Selvaggia viene eliminata con il 15% dei voti, contro Stefania (45%), Giacomo (22%) e Andrea (18%). Su Instagram è rimasta a 1 milione di follower, alla sua uscita. Selvaggia Roma al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 29. - Data di nascita: 29 ottobre 1990 - Luogo di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020)(Us Endemol Shine)è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa nella puntata di venerdì 13 novembre. - Nel corso delle prime settimane di permanenza nella casa, è protagonista di numerosi diverbi con Elisabetta Gregoraci, alcuni dei quali molto accesi. - Nella venticinquesima puntata in onda venerdì 11 dicembre,vienecon il 15% dei voti, contro Stefania (45%), Giacomo (22%) e Andrea (18%). Su Instagram è rimasta a 1 milione di follower, alla sua uscita.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 29. - Data di nascita: 29 ottobre 1990 - Luogo di ...

