Genova | rientro a scuola con i doppi turni | orario di uscita non oltre le 14 45

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La decisione del prefetto dopo il summit di ieri per definire l’organizzazione degli autobus. Berrino: «Margini stretti, ma così ci saranno corse per tutti». Cavo: «Disagi contenuti»

Si tratta di 11 Iveco Urbanway classe 1 urbani da 10.50 metri, acquistati con le risorse del Decreto Genova. Sono questi i provvedimenti che Atp Esercizio mette in campo in vista del 7 gennaio 2021, q ...Scuola, vertice per risolvere gli ostacoli al ritorno in presenza delle superiori. Il direttore ligure Acerra: «Ci saranno molte spese in più da affrontare» ...