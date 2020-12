Francesco Oppini svela perché ha lasciato subito la casa: “È stato uno strappo netto” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesco Oppini ha rivelato perché non è rimasto qualche giorno in più nella casa del Grande Fratello Vip Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Lo scorso venerdì Oppini ha deciso di lasciare immediatamente la casa più spiata d’Italia, nonostante avesse la possibilità di rimanere fino al successivo lunedì. La sua scelta ha fatto soffrire non poco Tommaso Zorzi, tra i due è nata una speciale amicizia al Grande Fratello Vip. Da parte di Zorzi non è però solo amicizia, nella casa ha ammesso di essersi innamorato dell’amico. Ospite ieri a casa Chi ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha rivelatonon è rimasto qualche giorno in più nelladel Grande Fratello Vip Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore, ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Lo scorso venerdìha deciso di lasciare immediatamente lapiù spiata d’Italia, nonostante avesse la possibilità di rimanere fino al successivo lunedì. La sua scelta ha fatto soffrire non poco Tommaso Zorzi, tra i due è nata una speciale amicizia al Grande Fratello Vip. Da parte di Zorzi non è però solo amicizia, nellaha ammesso di essersi innamorato dell’amico. Ospite ieri aChi ...

