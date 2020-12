Così vivremo nel prossimo futuro (Di venerdì 11 dicembre 2020) Rispetto al passato le case di oggi si presentano in modo molto diverso: sono scomparsi i lunghi corridoi che separavano gli ambienti, le camere da letto si sono rimpicciolite e la cucina è sempre più spesso integrata nel salotto, cosa che avrebbe fatto inorridire i nostri nonni. E da qui ai prossimi vent’anni quali altre novità ci dovremo aspettare? Probabilmente nessuna, almeno dal punto di vista estetico e strutturale. Perché la vera differenza fra le case di oggi e quelle di domani sarà la presenza costante e imprescindibile dell’intelligenza artificiale, come ha spiegato di recente Immobiliare.it. Una continua comunicazione fra gli oggetti di casa La domotica è già una realtà, ma nel prossimo futuro gli oggetti non comunicheranno solo con noi, bensì con tutti gli altri dispositivi smart presenti fra le mura di casa. Partendo da questo presupposto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Rispetto al passato le case di oggi si presentano in modo molto diverso: sono scomparsi i lunghi corridoi che separavano gli ambienti, le camere da letto si sono rimpicciolite e la cucina è sempre più spesso integrata nel salotto, cosa che avrebbe fatto inorridire i nostri nonni. E da qui ai prossimi vent’anni quali altre novità ci dovremo aspettare? Probabilmente nessuna, almeno dal punto di vista estetico e strutturale. Perché la vera differenza fra le case di oggi e quelle di domani sarà la presenza costante e imprescindibile dell’intelligenza artificiale, come ha spiegato di recente Immobiliare.it. Una continua comunicazione fra gli oggetti di casa La domotica è già una realtà, ma nelgli oggetti non comunicheranno solo con noi, bensì con tutti gli altri dispositivi smart presenti fra le mura di casa. Partendo da questo presupposto, ...

