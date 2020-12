Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip? L’invito di Signorini e l’inaspettata risposta della giornalista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfonso Signorini, si sa, ha occhio. Anche quando si tratta di scegliere concorrenti o ospiti per Grande Fratello Vip 2020. Il conduttore del reality show di Canale 5, a un’ora dalla diretta di stasera, venerdì 11 dicembre, si è collegato con Cesara Buonamici al Tg5. Fin qui niente di strano, se non fosse che i due sono stati protagonisti di un simpatico botta e risposta, chi in studio chi in collegamento. Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip? L’invito di Signorini al Tg5 e l’inaspettata risposta della giornalista Dopo aver annunciato l’arrivo, nel cast di Grande ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfonso, si sa, ha occhio. Anche quando si tratta di scegliere concorrenti o ospiti per2020. Il conduttore del reality show di Canale 5, a un’ora dalla diretta di stasera, venerdì 11 dicembre, si è collegato conal Tg5. Fin qui niente di strano, se non fosse che i due sono stati protagonisti di un simpatico botta e, chi in studio chi in collegamento.aldial Tg5 eDopo aver annunciato l’arrivo, nel cast di...

