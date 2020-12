Casadilego vince XFactor 2020

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA, 11 DIC - Alla fine e' stata una favorita della vigilia, la 17enneall'anagrafe Elisa Coclite (categoria Under donne, guidata dal rapper Hell Raton), cantautrice abruzzese intensa e ...

FunweekMag : Chi ha vinto X Factor 2020? CasadiLego vince ma scoppia la polemica sul secondo posto #XF2020 -->… - LaStampa : X Factor 2020, Casadilego batte la sorpresa rock dei LPOM e vince. Cattelan dice addio - LuigiLiccardo6 : RT @IlContiAndrea: #Casadilego vince la quattordicesima edizione di #XFactor #XF2020 - infoitcultura : X Factor 2020, vince Casadilego, Cattelan in lacrime: «È stata la mia ultima edizione» - TerrinoniL : X Factor 2020, vince Casadilego Cattelan al termine annuncia: «Lascio il programma» -

Ultime Notizie dalla rete : Casadilego vince

ANSA Nuova Europa

X Factor, Agnelli canta a torso nudo e la serata esplode. I primi a salire sul palco dell'X Factor sono i Little Pieces of Marmelade con il giudice Manuel Agnelli che canta - a pe ...StampaLa cantautrice 17 enne abruzzese Casadilego, all’anagrafe Elisa Coclite (categoria Under donne, guidata dal rapper Hell Raton), vince la 14/a edizione di X Factor, il talent di Sky. Nella finale ...