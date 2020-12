Bombardini: “Io, Foschi e quel retroscena di mercato. La verità sul mio no al Palermo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Talento puro e cristallino, ha costruito una carriera di assoluto livello.Stiamo parlando di Davide Bombardini. L'ex calciatore del Palermo, intervistato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', è tornato a parlare della sua esperienza in Sicilia, svelando anche un curioso retroscena di mercato. Tre anni importanti ed intensi in rosanero, con la promozione in Serie B conquistata da protagonista nel 2001. Poi, l’approdo nella Roma di Capello, Totti, Cassano e Batistuta. Un salto triplo prematuro, anche se suggestivo, in un momento topico della sua carriera. Quindi tante pagine scritte da leader e trascinatore tra B e Serie A con le maglie di Salernitana, Atalanta e Bologna."Il Barbera è uno stadio che mi ha sempre dato grandi sensazioni, quando uscivo dal sottopassaggio speravo di vederlo pieno, era adrenalinico. Quando scattavo sulla ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Talento puro e cristallino, ha costruito una carriera di assoluto livello.Stiamo parlando di Davide. L'ex calciatore del Palermo, intervistato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', è tornato a parlare della sua esperienza in Sicilia, svelando anche un curiosodi. Tre anni importanti ed intensi in rosanero, con la promozione in Serie B conquistata da protagonista nel 2001. Poi, l’approdo nella Roma di Capello, Totti, Cassano e Batistuta. Un salto triplo prematuro, anche se suggestivo, in un momento topico della sua carriera. Quindi tante pagine scritte da leader e trascinatore tra B e Serie A con le maglie di Salernitana, Atalanta e Bologna."Il Barbera è uno stadio che mi ha sempre dato grandi sensazioni, quando uscivo dal sottopassaggio speravo di vederlo pieno, era adrenalinico. Quando scattavo sulla ...

