Benevento, Letizia: «Espulsione di Haraslin? Per fortuna la gamba…» (Di sabato 12 dicembre 2020) Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottochannel al termine del match perso contro il Sassuolo Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottochannel al termine del match perso contro il Sassuolo. CONDIZIONE – «A primo impatto ho pensato subito di uscire e di chiedere la sostituzione, per fortuna la gamba non è rimasta sotto e mi è andata bene. Preferisco concentrarmi non su me stesso ma sulla partita, credo che abbiamo poco da rimproverarci: è mancato solo il gol, purtroppo la buona sorte non ci ha dato una mano. Dobbiamo lavorare giorno per giorno per migliorarci, sappiamo che il campionato è lungo e che serate del genere possono capitare». GOL – «La palla non voleva proprio entrare. Mi alzavo spesso per dare superiorità numerica, ho ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Gaetano, difensore del, ha parlato ai microfoni di Ottochannel al termine del match perso contro il Sassuolo Gaetano, difensore del, ha parlato ai microfoni di Ottochannel al termine del match perso contro il Sassuolo. CONDIZIONE – «A primo impatto ho pensato subito di uscire e di chiedere la sostituzione, perla gamba non è rimasta sotto e mi è andata bene. Preferisco concentrarmi non su me stesso ma sulla partita, credo che abbiamo poco da rimproverarci: è mancato solo il gol, purtroppo la buona sorte non ci ha dato una mano. Dobbiamo lavorare giorno per giorno per migliorarci, sappiamo che il campionato è lungo e che serate del genere possono capitare». GOL – «La palla non voleva proprio entrare. Mi alzavo spesso per dare superiorità numerica, ho ...

ottopagine : Benevento, Letizia: 'E' mancato solo il gol' #Benevento - CanaleSassuolo : FOTO – Sassuolo-Benevento, Haraslin si scusa con Letizia per il fallo - ildesk : Sanniti sconfitti di misura al Mapei Stadium, per un rigore di Berardi. Nella ripresa entrata choc di Haraslin su L… - Giusepp84623364 : Ma a Letizia del Benevento non se lo caga più nessuno? - sportface2016 : MOVIOLA #SassuoloBenevento | #Haraslin espulso grazie al #VAR, brutto fallo su #Letizia -