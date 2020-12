Alessia Mancini: «Torno in tv con mio marito e sogno un programma di cucina» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessia Mancini riparte da Junior Bake Off. A sorpresa, Real Time punta sull'inedita coppia televisiva formata da lei e dal marito Flavio Montrucchio per la nuova edizione della sfida tra aspiranti piccoli pasticceri - giudicati da Damiano Carrara ed Ernst Knam - al via da venerdì 11 dicembre con il gran finale in onda la sera di Natale. Dopo qualche anno di assenza dal piccolo schermo, torna dunque alla conduzione e aggiunge un tassello alla sua carriera televisiva iniziata venticinque anni fa. «Devo tutto allo studio, alla preparazione e ai grandi incontri della mia vita, da quello con Boncompagni a quelli con Ricci e Gerry Scotti», racconta a Panorama.it a poche ore dal debutto. Com'è arrivata la proposta per la conduzione in coppia di Junior Bake Off? «Mio marito ed io già da un po' meditavamo l'idea di fare ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 dicembre 2020)riparte da Junior Bake Off. A sorpresa, Real Time punta sull'inedita coppia televisiva formata da lei e dalFlavio Montrucchio per la nuova edizione della sfida tra aspiranti piccoli pasticceri - giudicati da Damiano Carrara ed Ernst Knam - al via da venerdì 11 dicembre con il gran finale in onda la sera di Natale. Dopo qualche anno di assenza dal piccolo schermo, torna dunque alla conduzione e aggiunge un tassello alla sua carriera televisiva iniziata venticinque anni fa. «Devo tutto allo studio, alla preparazione e ai grandi incontri della mia vita, da quello con Boncompagni a quelli con Ricci e Gerry Scotti», racconta a Panorama.it a poche ore dal debutto. Com'è arrivata la proposta per la conduzione in coppia di Junior Bake Off? «Mioed io già da un po' meditavamo l'idea di fare ...

