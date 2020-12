20 idee moda davvero smart (ovvero: che ci semplificano la vita) (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’armadio che scoppia per i troppi cappotti, il trolley così pesante che a stento riusciamo a trascinarlo al gate, il cellulare perennemente disperso nelle tasche del cappotto, o magari chissà, sul fondo della borsa: problemi (si fa per dire) che spingono però a domandarsi se esistano soluzioni più funzionali al modo comune con il quale approcciamo la moda. Per intenderci: è davvero necessario avere tre coat da utilizzare a seconda della stagione? Cambiare è divertente, finché la collezione di paltò inizia a sfuggirci di mano e ci ritroviamo con un intero stock capispalla&Co. Un surplus insostenibile, anche dal punto di vista ambientale. Si sa che il fashion è il secondo settore più inquinante al mondo, merito anche della velocità con la quale acquistiamo continuamente capi nuovi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’armadio che scoppia per i troppi cappotti, il trolley così pesante che a stento riusciamo a trascinarlo al gate, il cellulare perennemente disperso nelle tasche del cappotto, o magari chissà, sul fondo della borsa: problemi (si fa per dire) che spingono però a domandarsi se esistano soluzioni più funzionali al modo comune con il quale approcciamo la moda. Per intenderci: è davvero necessario avere tre coat da utilizzare a seconda della stagione? Cambiare è divertente, finché la collezione di paltò inizia a sfuggirci di mano e ci ritroviamo con un intero stock capispalla&Co. Un surplus insostenibile, anche dal punto di vista ambientale. Si sa che il fashion è il secondo settore più inquinante al mondo, merito anche della velocità con la quale acquistiamo continuamente capi nuovi.

Capi modulari, trolley motorizzati e piumini antibatterici: proposte versatili e spesso eco friendly, capaci di risolvere in modo innovativo e molto cool piccoli dilemmi (di stile) quotidiani ...

Christmas Jumper Day: i maglioni di Natale buffi e irresistibili

Complici renne, folletti e fiocchi di neve, sono i pull di origine nordeuropea che più degli altri strappano il sorriso. Nella giornata dedicata da Save the Children ai maglioni di Natale, la cantante ...

