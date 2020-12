«X Factor 2020» | vince Casadilego

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il risultato ha confermato quello che in molti si aspettavano alla vigilia, quando al coro unanime dei giudici si è affiancato quello dei giornalisti in conferenza stampa. È Casadilego, al secolo Elisa Coclite, la vincitrice della quattordicesima edizione di X Factor, unica donna di una finale che, nonostante l’assenza della cornice del Mediolanum Forum, è riuscita a trasmettere l’emozione e la gioia della condivisione in un programma che non si è mai dato per vinto. 17 anni di Bellante, Elisa, gemma rara delle Under Donne, vince a mani basse sui Little Pieces of Marmelade, arrivati a sorpresa secondi davanti a Blind, il favorito, e NAIP, quarto classificato. https://twitter.com/SkyItalia/status/1337169806433394688