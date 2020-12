X Factor 2020 la finale | i video della seconda manche “Best of”

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 10 dicembre 2020) X, ideiOf”. Casadilego, Blind e Little Pieces of Marmelade (). Giovedì 10 dicembreè tempo di scoprire il vincitore di X, con la puntatain onda alle 21:15 su Sky Uno e su TV8. I concorrenti sono ovviamente in 4, uno per ogni giudice, per questo quest’anno funzionerà diversamente. Nella primai finalisti si sono esibiti con i loro giudici (qui i), ed è stato eliminato N.A.I.P.. Nellamance i tre concorrenti rimasti hanno cantato un medley di brani che meglio li rappresentano e che hanno già cantato a X ...