Wolfsberg-Feyenoord: austriaci ai sedicesimi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli austriaci vincono la gara e trovano il passaggio del turno. A decidere Wolfsberg-Feyenoord è Jovelic. Gli olandesi salutano così l'Europa League. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-1-3-2 per i padroni di casa. Kofler tra i pali e pacchetto difensivo con Novak, Baumgartner, Lochoshvili e Scherzer. In mediana Leitgeb e sulle fasce spazio a Taferner e Sprangler. Trequarti a Liendl, in appoggio a Joveljic e Vizinger. Risponde il Feyenoord con il 4-3-3. Marsman in porta, Geertruida e Malacia sulle corsie e Spajic con Senesi centrali. Toornstra in cabina di regia, Diemers e Kocku completano il reparto. In avanti c'è il tridente Berghius, Linssen e Jorgensen. Arbitra Wolfsberg-Feyenoord il direttore di gara Pawel Raczkowski.

