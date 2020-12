Torino, anche Sirigu è in flessione: i numeri del portiere granata (Di giovedì 10 dicembre 2020) Salvatore Sirigu non sembra più quello degli anni passati. E lo dimostrano i numeri del portiere granata Salvatore Sirigu è sempre stato uno dei punti di forza del Torino. Il guardiano della porta granata che spesso ci metteva le mani per salvare la sua squadra. In questa stagione, però, il portierone ha avuto un calo di rendimento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Sirigu è passato da una percentuale di parate dello scorso anno del 61,22% a quella attuale del 41,46%. Una flessione importante, considerando il valore del calciatore. Il portiere granata è allora chiamato alla svolta, così come tutto il Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Salvatorenon sembra più quello degli anni passati. E lo dimostrano idelSalvatoreè sempre stato uno dei punti di forza del. Il guardiano della portache spesso ci metteva le mani per salvare la sua squadra. In questa stagione, però, il portierone ha avuto un calo di rendimento. Come riporta La Gazzetta dello Sport,è passato da una percentuale di parate dello scorso anno del 61,22% a quella attuale del 41,46%. Unaimportante, considerando il valore del calciatore. Ilè allora chiamato alla svolta, così come tutto il. Leggi su Calcionews24.com

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Sirigu è passato da una percentuale di parate dello scorso anno del 61,22% a quella attuale del 41,46%. Una flessione importante, considerando il valore del...

Vivendo a Torino percepisco sempre questa atmosfera: è un momento ... ma anche guardandoli dalla panchina sentivo un enorme trasporto ... «Se ci mettiamo a discutere di Sirigu è finita.

Juve-Torino, le pagelle granata: Sirigu non esce mai. ... Questo è il grande dilemma. È sempre clamorosamente passivo, ... Si concede anche una rovesciata bellissima che esce di poco.

