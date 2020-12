Senato: capigruppo lunedì alle 16.30 per modifiche a dl su spostamenti natalizi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - La Conferenza dei capigruppo, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, sarebbe aggiornata a lunedì alle 16.30 per identificare una proposta concreta da sottoporre al governo in merito alla modifica del decreto sugli spostamenti durante le festività natalizie nei piccoli Comuni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - La Conferenza dei, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, sarebbe aggiornata a16.30 per identificare una proposta concreta da sottoporre al governo in merito alla modifica del decreto suglidurante le festivitàe nei piccoli Comuni.

