Pogba Juventus, via a gennaio: definita la cifra (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paul Pogba potrebbe liberarsi già a gennaio. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United avrebbe deciso di anticipare la cessione per non rischiare di perderlo a zero. Il rapporto tra il centrocampista e il tecnico, Solskjaer, ormai è compromesso come dimostra il suo ingresso in campo, al minuto 61, nel match di Champions League perso contro il Lipsia. Juventus: il prezzo del cartellino di Pogba A causa dell'emergenza finanziaria causata dal Covid-19, il prezzo del cartellino del ragazzo francese potrebbe abbassarsi addirittura a 55 milioni di Euro. Leggi anche:Champions League, tabellone completato: le possibili avversarie della Juventus Juventus e Real Madrid sono in pole ma, nelle ultime ore, anche il Psg di Leonardo si sarebbe inserito nella trattativa.

