Paolo Rossi | l’omaggio di Pelagotti | “E’ stato un onore averti conosciuto”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella notte, la tragica notizia.E' scomparso all'età di 64 anni, sconfitto da un male incurabile. Se n'è andato a sorpresa nell'anno più brutto, due settimane dopo la morte di Diego Armando Maradona. Eroe e leggenda del Mundial del 1982, l'ex attaccante trascinò gli azzurri in Spagna a suon di gol: tre reti al Brasile, due alla Polonia, uno alla Germania in finale, conquistando il titolo di capocannoniere e il Pallone d'Oro.Tanti i messaggi di amici, colleghi, avversari, tifosi: il mondo del calcio si è mobilitato per omaggiarlo. "Ciao Pablito... èunconosciuto", ha scritto il portiere del Palermo, Alberto, pubblicando una foto su Instagram che lo ritrae proprio con Pablito.

Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Paolo Rossi, il ricordo della stampa straniera: il "boia del Brasile" ed "eroe dell'Italia" La notizia della morte di Pablito ha fatto subito il giro del mondo.