Paolo Rossi, la moglie: «Non se ne voleva andare, l’ho abbracciato forte» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha parlato con la stampa all’uscita dell’ospedale “Le Scotte” di Siena dove è stata allestita la camera ardente Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha parlato con la stampa all’uscita dell’ospedale “Le Scotte” di Siena dove è stata allestita la camera ardente. ABBRACCIO – «Nel momento in cui stava morendo e non se ne voleva andare, io l’ho abbracciato forte e gli ho detto Paolo, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le bambine e porterò avanti i nostri progetti. Tu hai fatto anche troppo e quindi si è addormentato in quel momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Federica Cappelletti,di, ha parlato con la stampa all’uscita dell’ospedale “Le Scotte” di Siena dove è stata allestita la camera ardente Federica Cappelletti,di, ha parlato con la stampa all’uscita dell’ospedale “Le Scotte” di Siena dove è stata allestita la camera ardente. ABBRACCIO – «Nel momento in cui stava morendo e non se ne, ioe gli ho detto, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le bambine e porterò avanti i nostri progetti. Tu hai fatto anche troppo e quindi si è addormentato in quel momento». Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - 27Peppe : RT @ClaMarchisio8: Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perché no, non è solo un gioco. Ciao #Pablito eroe per sempre ?? https://t… - i_m_ham : RT @Udinese_1896: La famiglia dell’Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi, icona storica del nostro calcio… -