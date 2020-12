MPS, accordo con ANCE per sostenere imprese che accedono a Superbonus 110% (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha siglato un accordo con l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) per offrire soluzioni dedicate ai suoi associati per massimizzare l’efficacia degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi. La banca senese metterà a disposizione delle imprese ANCE una apertura di credito fino al 50% del valore degli interventi per una durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta maturato per effetto delle opere realizzate, nonché dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato. MPS offrirà inoltre agli associati una soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha siglato uncon l’Associazione Nazionale Costruttori Edili () per offrire soluzioni dedicate ai suoi associati per massimizzare l’efficacia degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio in materia die altri bonus edilizi. La banca senese metterà a disposizione delleuna apertura di credito fino al 50% del valore degli interventi per una durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta maturato per effetto delle opere realizzate, nonché dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato. MPS offrirà inoltre agli associati una soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il ...

bocognanir : RT @ancenazionale: Massimizzare l’efficacia del #Superbonus110 e sostenere le #imprese nella #riqualificazione e messa in #sicurezza del pa… - ancenazionale : Massimizzare l’efficacia del #Superbonus110 e sostenere le #imprese nella #riqualificazione e messa in #sicurezza d… - GazzettadiSiena : Sostegno alle imprese nella riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio - CittadinoOnline : Superbonus 110%: accordo Mps - Ance per sostenere le imprese - - Agenparl : SUPERBONUS 110%: ACCORDO BANCA MPS-ANCE PER SOSTENERE LE IMPRESE NELLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PA… -

Ultime Notizie dalla rete : MPS accordo Superbonus 110%: accordo Mps - Ance per sostenere le imprese Il Cittadino on line MPS, accordo con ANCE per sostenere imprese che accedono a Superbonus 110%

Banca Monte dei Paschi di Siena ha siglato un accordo con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) per offrire soluzioni dedicate ai ...

Mps, strategia in due tempi per Bastianini. Tre ipotesi per i rischi legali

Prima l'aumento di capitale per poter stare in piedi da sola. Poi, se e quando ci saranno le giuste condizioni, l'aggregazione con il ...

Banca Monte dei Paschi di Siena ha siglato un accordo con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) per offrire soluzioni dedicate ai ...Prima l'aumento di capitale per poter stare in piedi da sola. Poi, se e quando ci saranno le giuste condizioni, l'aggregazione con il ...