La lettera dopo la morte di Paolo Rossi: un lettore di CalcioWeb scrive un messaggio per Pablito (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia tristissima: la morte di Paolo Rossi. E’ stato uno dei calciatori italiani più forti di sempre ed uno dei principali protagonisti anche con la maglia della Nazionale. Lottava da un pò con una brutta malattia, un tumore ai polmoni. Nelle ultime ore sono arrivati messaggi legati al mondo del calcio ma non solo, in tanti hanno deciso di rendere omaggio all’ex calciatore di Milan e Juventus. La morte di Paolo Rossi, la lettera di un lettore di CalcioWeb Quando uno pensa a Paolo Rossi, alla sua storia non può non pensare alla nostra storia recente. Per chi anagraficamente può ricordare quell’estate del 1982 non può non affermare che ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia tristissima: ladi. E’ stato uno dei calciatori italiani più forti di sempre ed uno dei principali protagonisti anche con la maglia della Nazionale. Lottava da un pò con una brutta malattia, un tumore ai polmoni. Nelle ultime ore sono arrivati messaggi legati al mondo del calcio ma non solo, in tanti hanno deciso di rendere omaggio all’ex calciatore di Milan e Juventus. Ladi, ladi undiQuando uno pensa a, alla sua storia non può non pensare alla nostra storia recente. Per chi anagraficamente può ricordare quell’estate del 1982 non può non affermare che ...

CalcioWeb : Continuano ad arrivare reazioni dopo la morte di #PaoloRossi: il messaggio di un lettore di #CalcioWeb - CBG_27 : @mummyunicorn Ma quello lo ha fatto per sostegno a Oppini, tant’è che dopo la lettera, Tommaso fu il prima a tacci… - Fenice73442616 : RT @Marco_dreams: Era stata la stessa famiglia del bambino, nato con gravi malformazioni fisiche e definito “idiota”, a chiedere per letter… - Walter14854505 : I medici dell'ospedale Saint-Louis di Parigi ricordano in una lettera pubblicata da Le Monde la donna di 90 anni mo… - PoveroDemone : se avessi voluto una tua risposta dopo tre giorni, ti avrei mandato una lettera. -

Ultime Notizie dalla rete : lettera dopo La lettera al padre: «Io, tua figlia, resa orfana da te» La Nuova Sardegna FANTARACCONTI - La nostra è la Lega Fantamaradona

Non mi resta, col cuore in gola, che affidarmi all’onirico, immaginando il nostro Dieguito che, seduto alla destra del “Barba” – come era lui solito chiamare Dio – impugnare una penna con la sua mano ...

Paolo Rossi morto: la moglie: «Gli ho detto: vai. Ora dopo di lui il niente»

«Dopo di te il niente». Così Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi saluta il marito sui social. Giornalista esperta di sanità, perugina, 48 anni, Federica ...

Non mi resta, col cuore in gola, che affidarmi all’onirico, immaginando il nostro Dieguito che, seduto alla destra del “Barba” – come era lui solito chiamare Dio – impugnare una penna con la sua mano ...«Dopo di te il niente». Così Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi saluta il marito sui social. Giornalista esperta di sanità, perugina, 48 anni, Federica ...