I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel giorno in cui la procura di Roma chiude le indagini sull’omicidio del figlio al Cairo, il nuovo appello al governo: «Richiamate l’ambasciatore» Leggi su lastampa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel giorno in cui la procura di Roma chiude le indagini sull’omicidio del figlio al Cairo, il nuovo appello al governo: «Richiamate l’ambasciatore»

LaStampa : I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?” - repubblica : Regeni, i genitori di Giulio: 'Niente ci ferma, la nostra lotta è diventata di civiltà per i diritti umano' - repubblica : Caso Regeni, la conferenza stampa dei genitori di Giulio alla Camera - ZenatiDavide : I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?”: ROMA. «Conte, Di Maio, cosa sta… - marikasantaross : La forza impressionante e l'educazione dei genitori di Giulio #Regeni mi commuovono. -