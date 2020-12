Gli Stati Uniti vogliono smontare Facebook (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Federal Trade Commission e la Procura generale di New York lo accusano di aver creato un monopolio con le acquisizioni di WhatsApp e Instagram Leggi su ilpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Federal Trade Commission e la Procura generale di New York lo accusano di aver creato un monopolio con le acquisizioni di WhatsApp e Instagram

SkyTG24 : 'Sul #vaccino gli Uk sono stati incauti. Non è una buona idea prendere i dati che ti consegna l’industria, mettere… - riotta : Il premier @GiuseppeConteIT dovrebbe ridurre al minimo, non moltiplicare invano, gli strati di decisione… - Ettore_Rosato : #giornatamondialedeidirittiumani in coincidenza giorno dell'approvazione della Dichiarazione Universale a cui tutti… - ivanperciballi : RT @Pimander2: Gli scienziati scoprono come il virus COVID-19 provoca insufficienza multipla d'organo nei topi - Giovanni1962RM : RT @Corriere: «Gli ho detto di portarsi via tutto il mio amore e quello dei figli e di cercare di stare bene, di essere felice per sempre.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Gli Stati Generali del volontariato: online e con Massimo Recalcati BergamoNews.it Corte Ue respinge ricorso Milano contro recupero aiuti a favore di Sea

La Corte di giustizia Ue ha respinto definitivamente il ricorso del Comune di Milano contro la decisione della Commissione che aveva ordinato il recupero di aiuti di Stato per 360 milioni di euro erog ...

San Filippo del Mela, trovato con un etto di marijuana

I militari hanno fermato l'uomo nei dintorni della propria abitazione, in provincia di Messina. Alla vista delle forze dell'ordine ha provato ad allontanarsi, ma non ci è riuscito ...

La Corte di giustizia Ue ha respinto definitivamente il ricorso del Comune di Milano contro la decisione della Commissione che aveva ordinato il recupero di aiuti di Stato per 360 milioni di euro erog ...I militari hanno fermato l'uomo nei dintorni della propria abitazione, in provincia di Messina. Alla vista delle forze dell'ordine ha provato ad allontanarsi, ma non ci è riuscito ...