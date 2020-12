‘Gf Vip 5’, ecco perché alcuni ex concorrenti non saranno più presenti in studio nelle prossime puntate. Intanto Franceska Pepe è pronta per Rai 2 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip ci terrà compagnia fino a febbraio 2021. Questa decisione relativa al programma, che sarebbe dovuto finire i primi di dicembre, ha determinato il ritiro di due concorrenti: Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Le conseguenze derivanti da questa scelta di prolungare il reality sono state però diverse. A quanto pare, infatti, dalle prossime puntate i concorrenti già eliminati non saranno più presenti in studio. Il loro contratto sarebbe scaduto e non gli sarebbe stato offerto alcun contratto di permanenza. Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, però, Alfonso Signorini vorrebbe trattenere con sé almeno i personaggi che nel corso della trasmissione si sono fatti notare e hanno creato dinamiche di gioco ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip ci terrà compagnia fino a febbraio 2021. Questa decisione relativa al programma, che sarebbe dovuto finire i primi di dicembre, ha determinato il ritiro di due: Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Le conseguenze derivanti da questa scelta di prolungare il reality sono state però diverse. A quanto pare, infatti, dallegià eliminati nonpiùin. Il loro contratto sarebbe scaduto e non gli sarebbe stato offerto alcun contratto di permanenza. Stando alle indiscrezioni trapelateultime ore, però, Alfonso Signorini vorrebbe trattenere con sé almeno i personaggi che nel corso della trasmissione si sono fatti notare e hanno creato dinamiche di gioco ...

