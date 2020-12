Franceska Pepe spiega la sua assenza al Grande Fratello Vip e lancia una frecciatina a Francesco Oppini (Di giovedì 10 dicembre 2020) Franceska Pepe è stata una dei personaggi più divisivi all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed il suo temperamento ha sicuramente tenuto fede al suo cognome. Nelle ultime puntate, però, tra la parterre di ex concorrenti che occupano una porzione dello studio era assente proprio la sedia destinata a Franceska. Moltissimi si sono chiesti il perché della sua mancanza dal programma, così la modella di Sarzana ha spiegato il motivo della sua assenza su Instagram: Ho preferito prendere questa decisione perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. In fin dei conti, preferisco guardare la puntata da casa, magari commentandola assieme a voi.Secondo alcuni rumors, il vero motivo della sua assenza tra gli ex concorrenti della casa più ... Leggi su trendit (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stata una dei personaggi più divisivi all’interno della casa delVip ed il suo temperamento ha sicuramente tenuto fede al suo cognome. Nelle ultime puntate, però, tra la parterre di ex concorrenti che occupano una porzione dello studio era assente proprio la sedia destinata a. Moltissimi si sono chiesti il perché della sua mancanza dal programma, così la modella di Sarzana hato il motivo della suasu Instagram: Ho preferito prendere questa decisione perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. In fin dei conti, preferisco guardare la puntata da casa, magari commentandola assieme a voi.Secondo alcuni rumors, il vero motivo della suatra gli ex concorrenti della casa più ...

tuttopuntotv : Franceska Pepe sbarca su #Rai2 con Game of Games dopo l’avventura del #GFVIP - hebi278 : @oopinei @franceska_pepe Franceska ha detto che ama il Brasile,si vede che non capite un cazzo - 12Adrianah : @oopinei @franceska_pepe ma lei ha detto che ama il Brasile - zazoomblog : Franceska Pepe non sarà più ospite al Grande Fratello Vip e si prepara al debutto su Rai Due - #Franceska #ospite… - zazoomblog : Franceska Pepe non sarà più ospite al Grande Fratello Vip e si prepara al debutto su Rai Due - #Franceska #ospite… -