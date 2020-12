Centrodestra: coordinamento per iniziative comuni sulla manovra (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un maggior coordinamento del Centrodestra, per garantire un`opposizione sempre più costruttiva e coesa soprattutto sui temi economici che stanno confermando l`inadeguatezza dell`attuale governo. È quanto emerso nel vertice che si è tenuto oggi alla Camera. Presenti oltre ai leader dei principali partiti del Centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi (in collegamento) anche Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti (in collegamento).La coalizione - si spiega in una nota congiunta - ha già iniziato a lavorare sulle prossime scadenze parlamentari a partire dalla legge di bilancio, anche con il coinvolgimento delle Regioni di Centrodestra, per ribadire posizioni comuni su ristori, Recovery Fund, emergenza sanitaria, aiuti per famiglie e imprese. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un maggiordel, per garantire un`opposizione sempre più costruttiva e coesa soprattutto sui temi economici che stanno confermando l`inadeguatezza dell`attuale governo. È quanto emerso nel vertice che si è tenuto oggi alla Camera. Presenti oltre ai leader dei principali partiti del, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi (in collegamento) anche Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti (in collegamento).La coalizione - si spiega in una nota congiunta - ha già iniziato a lavorare sulle prossime scadenze parlamentari a partire dalla legge di bilancio, anche con il coinvolgimento delle Regioni di, per ribadire posizionisu ristori, Recovery Fund, emergenza sanitaria, aiuti per famiglie e imprese.

