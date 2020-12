Biasin: E' stato il migliore in campo. Bufera sul web (Di giovedì 10 dicembre 2020) ... 'Eriksen a gennaio va già in prestito, poi a giugno torna lui e andrà Conte' o anche: ' Leggo così anche io le parole di Marotta che apparentemente lo ha scaricato. In realtà ha parlato con lui, gli ... Leggi su sportevai (Di giovedì 10 dicembre 2020) ... 'Eriksen a gennaio va già in prestito, poi a giugno torna lui e andrà Conte' o anche: ' Leggo così anche io le parole di Marotta che apparentemente lo ha scaricato. In realtà ha parlato con lui, gli ...

wowawowa100 : @PaoloCond Hanno hackerato Biasin. Per me è stato Conte. Non ne poteva più su Eriksen. - emanuele_nola : @FBiasin @Trecca5 se lo dice anche Biasin che è stato uno dei paladini pro-Conte, vuol dire che quel dittatore-fai-… - UCignoli : @RealPiccinini Mi sorprende il Suo tweet: come se essere tifosi di una squadra sia un 'difetto'. Immagino però che… -