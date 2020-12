(Di giovedì 10 dicembre 2020) La Federazione Italiana Pcanestro, in una nota diffusa poco fa, ha ufficializzato tanto ladellaa disputare il prosieguo di quel che resta del campionato di(che, dunque, rimane con 15 squadre al suo attivo) quanto le conseguenze di ciò. Il Giudice Sportivo Nazionale, preso atto della volontà dichiarata dsocietà capitolina di non continuare dopo dieci giornate, ha annullato tutti i risultati fin qui conseguiti (due vittorie e sette sconfitte), inflitto una multa di 600.000 euro (12 volte la tassa d’iscrizione), concesso al club la sola possibilità di iscriversi al primo campionato senior a libera partecipazione, inibito il presidente pro tempore Alessandro Toti (figlio di Claudio) fino al 10 giugno ...

PeterPenna : VERGOGNA CAPITALE: LA #VIRTUSROMA DI #BASKET SI RITIRA DAL CAMPIONATO IN CORSO- TOTI SI E’... - OA_Sport : Basket, Virtus Roma: la FIP formalizza la rinuncia alla Serie A 2020-2021 e riscrive la classifica - James49756297 : @virginiaraggi @CarloCalenda - ReggioPress : Basket: la Virtus Roma si ritira dal campionato di Serie A - BlunoteWeb : #Basket A/M: #VirtusRoma si ritira dal campionato, la nuova classifica -

