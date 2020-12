xCloud in arrivo su PC e iOS a partire dal prossimo anno con Xbox Game Pass Ultimate (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft lancerà xCloud, la sua piattaforma di cloud gaming, sia su iOS che su PC nella primavera del 2021. Su PC, servirà l'app Xbox di Windows. Su iPhone e iPad, tramite un browser web mobile. Entrambe le opzioni richiedono comunque un abbonamento ad Xbox Game Pass Ultimate. Il cloud gaming Xbox è, ovviamente, già disponibile sui dispositivi Android. L'obiettivo di Microsoft è che i giochi funzionino in modo identico, indipendentemente dal fatto che lo schermo sia collegato a una console Xbox, a un PC o ad uno smartphone. L'annuncio di oggi che conferma una finestra di lancio della primavera 2021 è arrivato come parte di un post sul blog di Xbox Wire in cui è stato discusso brevemente del lancio di Xbox Series X/S. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft lancerà, la sua piattaforma di cloud gaming, sia su iOS che su PC nella primavera del 2021. Su PC, servirà l'appdi Windows. Su iPhone e iPad, tramite un browser web mobile. Entrambe le opzioni richiedono comunque un abbonamento ad. Il cloud gamingè, ovviamente, già disponibile sui dispositivi Android. L'obiettivo di Microsoft è che i giochi funzionino in modo identico, indipendentemente dal fatto che lo schermo sia collegato a una console, a un PC o ad uno smartphone. L'annuncio di oggi che conferma una finestra di lancio della primavera 2021 è arrivato come parte di un post sul blog diWire in cui è stato discusso brevemente del lancio diSeries X/S. ...

