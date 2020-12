Un Mose 'difficile', procedura complicata e gestione da rivedere (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (AGI) - Le previsioni meteorologiche che hanno fatto entrare in crisi il sistema del Mose, con l'acqua alta che inevitabilmente invaso Venezia, hanno messo a nudo la complessità del sistema di protezione della città. Che azionare le 78 paratoie del Mose non fosse una cosa così semplice lo si era capito già il giorno del test ufficiale, lo scorso luglio, quando a dare il via al sollevamento era stato il premier Giuseppe Conte e si era scoperto che non c'era nessun 'bottone rosso' da premere. Il sistema è ancora in fase provvisoria Al suo posto, infatti, una serie lunga e complessa di operazioni, test e verifiche da compiere con largo, larghissimo anticipo. Ad iniziare con il test di tutti gli impianti, giunture, parti mobili perché, va ricordato, il Mose lavora ancora oggi e fino a dicembre 2021 in fase provvisoria. Da qui la lunga ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (AGI) - Le previsioni meteorologiche che hanno fatto entrare in crisi il sistema del, con l'acqua alta che inevitabilmente invaso Venezia, hanno messo a nudo la complessità del sistema di protezione della città. Che azionare le 78 paratoie delnon fosse una cosa così semplice lo si era capito già il giorno del test ufficiale, lo scorso luglio, quando a dare il via al sollevamento era stato il premier Giuseppe Conte e si era scoperto che non c'era nessun 'bottone rosso' da premere. Il sistema è ancora in fase provvisoria Al suo posto, infatti, una serie lunga e complessa di operazioni, test e verifiche da compiere con largo, larghissimo anticipo. Ad iniziare con il test di tutti gli impianti, giunture, parti mobili perché, va ricordato, illavora ancora oggi e fino a dicembre 2021 in fase provvisoria. Da qui la lunga ...

