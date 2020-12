Spelacchio si accende: assembramento fuori controllo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’accensione del tradizionale quanto contestato albero di Natale a piazza Venezia ha creato assembramenti e traffico nel centro della Capitale. Qualche anno fa un abete piuttosto scarno apparso a piazza Venezia fece guadagnare all’albero di Natale di Roma il nome “Spelacchio” Ieri, però, in occasione dell’Immacolata l’albero di Natale acceso nella Capitale ha generato pareri del tutto diversi. “Spelacchio all’inizio è stato denigrato ma poi ha cominciato a rinascere e a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’accensione del tradizionale quanto contestato albero di Natale a piazza Venezia ha creato assembramenti e traffico nel centro della Capitale. Qualche anno fa un abete piuttosto scarno apparso a piazza Venezia fece guadagnare all’albero di Natale di Roma il nome “” Ieri, però, in occasione dell’Immacolata l’albero di Natale acceso nella Capitale ha generato pareri del tutto diversi. “all’inizio è stato denigrato ma poi ha cominciato a rinascere e a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Gazzettadiroma : Natale:Raggi accende ‘Spelacchio’,iniziative per città - Notiziedi_it : “Spelacchio metafora di Roma che rialza la testa”: Virginia Raggi accende il Natale. Folla in piazza Venezia - infoitinterno : 'Spelacchio metafora di Roma che rialza la testa': Virginia Raggi accende il Natale. Folla in piazza Venezia - romasulweb : 'Spelacchio metafora di Roma che rialza la testa': Virginia Raggi accende il Natale. Folla in piazza Venezia - romatoday : 'Spelacchio metafora di Roma che rialza la testa': Virginia @virginiaraggi accende il Natale. Folla in piazza Venez… -

Ultime Notizie dalla rete : Spelacchio accende Spelacchio si accende in piazza Venezia, a Roma arriva il Natale Il Messaggero Spelacchio si accende: assembramento fuori controllo

L’accensione del tradizionale quanto contestato albero di Natale a piazza Venezia ha creato assembramenti e traffico nel centro della Capitale.

Roma, acceso Spelacchio: l’albero di Natale 2020 della Capitale

L’albero di Natale 2020 della Capitale, meglio conosciuto come Spelacchio è stato acceso da remoto, per via delle misure Covid, dalla sindaca di Roma Raggi ...

L’accensione del tradizionale quanto contestato albero di Natale a piazza Venezia ha creato assembramenti e traffico nel centro della Capitale.L’albero di Natale 2020 della Capitale, meglio conosciuto come Spelacchio è stato acceso da remoto, per via delle misure Covid, dalla sindaca di Roma Raggi ...