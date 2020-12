Recovery: Renzi a Conte, 'serve dirsi le cose in faccia, ora o mai più' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Vorrei prendere l'occasione di questo dibattito per utilizzare parole di verità e trasparenza, come quelle che ci diciamo negli incontri privati o quelli di maggioranza, anche qui in Parlamento. serve dirsi le cose in faccia, ora o mai più". Lo dice Matteo Renzi al Senato dopo le comunicazione del premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Vorrei prendere l'occasione di questo dibattito per utilizzare parole di verità e trasparenza, come quelle che ci diciamo negli incontri privati o quelli di maggioranza, anche qui in Parlamento.lein, ora o mai più". Lo dice Matteoal Senato dopo le comunicazione del premier Giuseppe

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - NicolaPorro : Difficile che oggi Conte cada sul #Mes. Ma #ItaliaViva lo incalza sulla task force per il Recovery fund. Il premier… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Recovery e polemica aperta tr… - zazoomblog : Recovery: Renzi a Conte serve dirsi le cose in faccia ora o mai più - #Recovery: #Renzi #Conte #serve #dirsi - danieledv79 : RT @Corriere: Mes, Renzi: «Riforma passo avanti. Sul Recovery governo non può essere sostituito da ... -