Psg-Basaksehir | ‘quel ragazzo nero’ ora pretende dignità e non speculazioni

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uno scritto, per essere fruibile da più persone possibile (ovvero per centrare il suo obiettivo di divulgazione, a meno che non sia uno scritto accademico e quindi autoreferenziale) deve avere necessariamente dei rimandi al mondo della letteratura, del cinema o della cultura pop in generale. Rende lo scritto meno serioso anche se parli di cose serie e distribuisce al lettore dei punti di riferimento ai quali può aggrapparsi schematicamente durante la comprensione del testo. È così, non facciamo noi le regole, ma a questo giro facciamo fatica non a trovare questi rimandi, ma a sceglierne una quantità consona al numero di battute imposte dalla Grande Regola Madre, ovvero quella che dice che se scrivi un pippone non ti legge nessuno. Le prime cose che ci sono venute in mente, ad esempio, sono Teoria del partigiano di Carl Schmitt, Palombella Rossa di Nanni Moretti e Alien di Ridley Scott. ...