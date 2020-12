Parlamento Ue, via libera dei Verdi all’ingresso dei 4 eurodeputati che hanno lasciato il M5s (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao e Eleonora Evi entrano nei Verdi al Parlamento europeo. Lo ha deciso il gruppo ambientalista per acclamazione dopo che i quattro eurodeputati del Movimento 5 stelle hanno lasciato la delegazione pentastellata a Strasburgo. “Oggi il nostro Gruppo si sta allargando! Abbiamo 4 nuovi eurodeputati italiani che entrano a far parte del gruppo dei Verdi”, si legge in un tweet dello schieramento. “Non vediamo l’ora di lavorare con voi sulla giustizia sociale, diritti umani e politica climatica!”. Il passaggio dei 4, considerati vicini ad Alessandro Di Battista (che però definisce il loro addio “un errore”), non sposta gli equilibri politici dell’Eurocamera, ma certifica la frattura che “va avanti da diversi mesi” all’interno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao e Eleonora Evi entrano neialeuropeo. Lo ha deciso il gruppo ambientalista per acclamazione dopo che i quattrodel Movimento 5 stellela delegazione pentastellata a Strasburgo. “Oggi il nostro Gruppo si sta allargando! Abbiamo 4 nuoviitaliani che entrano a far parte del gruppo dei”, si legge in un tweet dello schieramento. “Non vediamo l’ora di lavorare con voi sulla giustizia sociale, diritti umani e politica climatica!”. Il passaggio dei 4, considerati vicini ad Alessandro Di Battista (che però definisce il loro addio “un errore”), non sposta gli equilibri politici dell’Eurocamera, ma certifica la frattura che “va avanti da diversi mesi” all’interno dei ...

