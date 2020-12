Manutenzione degli impianti nelle Asl campane, addetti della Coopservice in agitazione: Non ci sentiamo sicuri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “I lavoratori degli appalti per la Manutenzione degli impianti nelle Asl e negli ospedali della Campania devono poter lavorare nelle condizioni massime di sicurezza e protezione. Per questo, è necessario che l’azienda attivi percorsi di screening periodico”. È questa la richiesta avanzata dalla Fiom-Cgil Campania per i lavoratori e le lavoratrici della Coopservice, società in appalto alla Soresa Campania, proclamando di fatto lo stato di agitazione di tutto il personale, con il blocco di tutte le attività di lavoro straordinario e di ogni forma di flessibilità. “Il 30 novembre scorso – ricorda la Fiom-Cgil Campania – le organizzazioni sindacali hanno incontrato la direzione della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “I lavoratoriappalti per laAsl e negli ospedaliCampania devono poter lavorarecondizioni massime di sicurezza e protezione. Per questo, è necessario che l’azienda attivi percorsi di screening periodico”. È questa la richiesta avanzata dalla Fiom-Cgil Campania per i lavoratori e le lavoratrici, società in appalto alla Soresa Campania, proclamando di fatto lo stato didi tutto il personale, con il blocco di tutte le attività di lavoro straordinario e di ogni forma di flessibilità. “Il 30 novembre scorso – ricorda la Fiom-Cgil Campania – le organizzazioni sindacali hanno incontrato la direzione...

“I lavoratori degli appalti per la manutenzione degli impianti nelle Asl e negli ospedali della Campania devono poter lavorare nelle condizioni massime di sicurezza e protezione. Per questo, è necessa ...

