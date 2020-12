Manuela Arcuri e la relazione con Gabriel Garko: il racconto dei due attori (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gabriel Garko fa ancora parlare di sé. Questa volta è stata Manuela Arcuri a chiedere chiarimenti riguardo alla loro relazione a Live – Non è la d’Urso, programma di Canale 5. Gabriel Garko e le dichiarazioni sull’omosessualità Il noto modello e attore torinese nel corso del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere gay. Un “segreto di pulcinella”, come lo ha definito lui stesso, e tanto da ammettere in un’intervista a Verissimo e anche al GF, Garko avrebbe affermato che le sue relazioni precedenti con diverse donne dello spettacolo sono state finte, studiate a tavolino. Lo shock di Manuela Arcuri Manuela Arcuri, attrice ed ex modella, ha avuto una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)fa ancora parlare di sé. Questa volta è stataa chiedere chiarimenti riguardo alla loroa Live – Non è la d’Urso, programma di Canale 5.e le dichiarazioni sull’omosessualità Il noto modello e attore torinese nel corso del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere gay. Un “segreto di pulcinella”, come lo ha definito lui stesso, e tanto da ammettere in un’intervista a Verissimo e anche al GF,avrebbe affermato che le sue relazioni precedenti con diverse donne dello spettacolo sono state finte, studiate a tavolino. Lo shock di, attrice ed ex modella, ha avuto una ...

