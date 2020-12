La bugia della meritocrazia e altre fascistate d’accatto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La parola “meritocrazia” è forse una delle più usate negli ambienti intellettuali e opinionisti. È un concetto talmente infido che arriva a intaccare anche le provincie e le periferie, entra nelle case popolari e nei centri sociali, striscia ovunque. Perché ha questa magnifica facciata di rispettabilità. Chi lavora e s’impegna, è giusto che ottenga risultati. Segui Termometro Politico su Google News Peccato sia il cavallo di Troia per giustificare qualunque forma di prevaricazione e menefreghismo, il tutto senza nemmeno sporcarsi le mani. Perché è questo che sottintende la meritocrazia: se non hai qualcosa, non te la sei meritata. Quindi non devo fare nulla per aiutarti o per cambiare le cose, quindi chi vuole cambiare le cose è giusto venga soppresso. È un sottinteso sottile e affilato con cui moltissimi opinionisti, ufficialmente di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La parola “” è forse una delle più usate negli ambienti intellettuali e opinionisti. È un concetto talmente infido che arriva a intaccare anche le provincie e le periferie, entra nelle case popolari e nei centri sociali, striscia ovunque. Perché ha questa magnifica facciata di rispettabilità. Chi lavora e s’impegna, è giusto che ottenga risultati. Segui Termometro Politico su Google News Peccato sia il cavallo di Troia per giustificare qualunque forma di prevaricazione e menefreghismo, il tutto senza nemmeno sporcarsi le mani. Perché è questo che sottintende la: se non hai qualcosa, non te la sei meritata. Quindi non devo fare nulla per aiutarti o per cambiare le cose, quindi chi vuole cambiare le cose è giusto venga soppresso. È un sottinteso sottile e affilato con cui moltissimi opinionisti, ufficialmente di ...

Striscia : “È stata una bugia bianca”! @Moreno_Morello torna a parlare di Watly, la macchina che avrebbe dovuto dissetare il… - pino_nostro : RT @marifcinter: Adani risponde Bergomi: 'Pensare che in Italia non conoscano Eriksen è una bugia. Eriksen lo conoscono tutti, la gente non… - meangelo_ : Ecco a voi i giornalisti del 2020. Costui ha lavorato per La Stampa, Il Fatto Quotidiano, il Corriere della Sera e… - Tommaso35879015 : RT @marifcinter: Adani risponde Bergomi: 'Pensare che in Italia non conoscano Eriksen è una bugia. Eriksen lo conoscono tutti, la gente non… - MatteoBandit2 : RT @InterCM16: Adani: 'Pensare che in Italia non conoscano Eriksen è una bugia. Eriksen lo conoscono tutti, la gente non è scema come vogli… -