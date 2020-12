Detto Fatto, torna oggi su Raidue con Bianca Guaccero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In diretta dagli studi Rai di Milano torna oggi dopo le polemiche dei giorni scorsi “Detto Fatto“, il programma in onda su Raidue con Bianca Guaccero. Il format ritorna ma completamente rivoluzionato: cambiano gli autori, c’è anche un nuovo capo progetto e un nuovo team che si occuperà della confezione del programma pomeridiano. In più ci sarà anche un nuovo dirigente di Rai2 responsabile. Si tratta di Gabriella Oberti che già si occupa del Collegio, in onda sempre sulla seconda rete Rai. Resta al timone del format, la conduttrice Bianca Guaccero. A provocare questo cambiamento è stato un tutorial mandato in onda durante il pomeriggio di Raidue, che mostrava come fare la spesa in modo sexy. Da qui si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In diretta dagli studi Rai di Milanodopo le polemiche dei giorni scorsi ““, il programma in onda sucon. Il format rima completamente rivoluzionato: cambiano gli autori, c’è anche un nuovo capo progetto e un nuovo team che si occuperà della confezione del programma pomeridiano. In più ci sarà anche un nuovo dirigente di Rai2 responsabile. Si tratta di Gabriella Oberti che già si occupa del Collegio, in onda sempre sulla seconda rete Rai. Resta al timone del format, la conduttrice. A provocare questo cambiamento è stato un tutorial mandato in onda durante il pomeriggio di, che mostrava come fare la spesa in modo sexy. Da qui si ...

