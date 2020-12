Cyberpunk 2077 | il pre-load è di oltre 100 GB senza contare la patch del day one

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il pre-diè disponibile su tutte le piattaforme. Ma quanto è grande la dimensione dell'installazione? I report variano tra le piattaforme ma sembra che su PS4 / PS5superi i 100 GB. Secondo un post su Reddit, il pre-su PS5 (che è retrocompatibile con il gioco PS4) pesa 102,9 GB. È una dimensione di downsuperiore ai 70 GB segnalati per il gioco su PC. Per gli utenti Xbox, il pre-sembra essere di poco inferiore a 60 GB. Leggi altro...

BillioFillio : Ho acquistato Cyberpunk 2077 per via della promo trovata online che diceva avreste dato una copia fisica del fumett… - DrowneeS : Bello il #nostreamday ma vedere 30k a vedere il collegio (ve lo potevate vedere ieri da panetty) e altri 20k a guar… - top10games_it : Novità #2: Cyberpunk 2077 Collector'S Edition + Steelbook - Collector'S Limited - Playstation 4 editore Bandai Nam… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Alla vigilia del tanto atteso lancio di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha rilasciato un countdown ufficiale che anticipa una misteriosa diretta su Twitch.Non avete ancora deciso come iniziare Cyberpunk 2077? Per questo motivo abbiamo appena pubblicato i tre prologhi, Nomade, Corporativo e Vita di Strada in italiano.. Non avete ancora deciso in che modo ...