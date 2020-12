Crash test Euro NCAP - I crash test di A3, i10, Sorento, Defender e Leon - VIDEO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Euro NCAP ha pubblicato i risultati dell'ultima sessione di crash test del 2020. L'ente Europeo per la sicurezza ha preso in analisi sette nuovi modelli - le Audi A3, Hyundai i10, Honda e, Isuzu D-Max, Kia Sorento, Land Rover Defender e Seat Leon - aggiornando anche le valutazioni di altre vetture. Tra queste, l'elettrica Peugeot e-208 e le versioni ibride delle Peugeot 3008 e Renault Captur. Le valutazioni. Nell'ultima tornata di collaudi non tutti i modelli sono stati promossi a pieni voti: a ottenere le ambite cinque stelle, il massimo della valutazione prevista dai protocolli Euro NCAP, sono state le Audi A3, Isuzu D-Max, Kia Sorento, Land Rover ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'ha pubblicato i risultati dell'ultima sessione didel 2020. L'entepeo per la sicurezza ha preso in analisi sette nuovi modelli - le Audi A3, Hyundai i10, Honda e, Isuzu D-Max, Kia, Land Rovere Seat- aggiornando anche le valutazioni di altre vetture. Tra queste, l'elettrica Peugeot e-208 e le versioni ibride delle Peugeot 3008 e Renault Captur. Le valutazioni. Nell'ultima tornata di collaudi non tutti i modelli sono stati promossi a pieni voti: a ottenere le ambite cinque stelle, il massimo della valutazione prevista dai protocolli, sono state le Audi A3, Isuzu D-Max, Kia, Land Rover ...

