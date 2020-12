Covid, due reazioni allergiche tra i primi vaccinati in Regno Unito: stop per chi ha “allergie significative” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) All’indomani dell’inizio della campagna nazionale di vaccinazioni contro il Covid-19 nel Regno Unito, l’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato di non somministrare il siero prodotto da Pfizer/Biontech ai pazienti che hanno avuto in passato “significative” reazioni allergiche. A riportare la notizia è l’Ansa, che riferisce che due delle centinaia di persone a cui è stato somministrato il vaccino nel Regno Unito hanno avuto reazioni allergiche. Il servizio sanitario nazionale dell’Inghilterra (Nhs England) ha poi confermato che due operatori sanitari di case di cura e ricovero, vaccinati insieme a un contingente iniziale di degenti ultraottantenni di queste strutture, hanno ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) All’indomani dell’inizio della campagna nazionale di vaccinazioni contro il-19 nel, l’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato di non somministrare il siero prodotto da Pfizer/Biontech ai pazienti che hanno avuto in passato “. A riportare la notizia è l’Ansa, che riferisce che due delle centinaia di persone a cui è stato somministrato il vaccino nelhanno avuto. Il servizio sanitario nazionale dell’Inghilterra (Nhs England) ha poi confermato che due operatori sanitari di case di cura e ricovero,insieme a un contingente iniziale di degenti ultraottantenni di queste strutture, hanno ...

I dati di sicurezza pubblicati finora sulle due dosi, precisa l'azienda ... mostrano come questo nuovo vaccino abbia una buona sicurezza ed efficacia contro il coronavirus - commenta Andrew Pollard, ...

Gran Bretagna: Stop a vaccino Pfizer per chi ha reazioni allergiche

L’agenzia del farmaco britannica (Mhra) ha raccomandato di non somministrare il vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech contro il Covid-19 alle persone che hanno alle spalle una storia di reazioni all ...

