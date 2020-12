Così Mosca vuole reprimere i dissidenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È stato approvato in prima lettura dalla Duma, il Parlamento russo, il progetto di legge che offre ampi poteri alle autorità per dichiarare qualsiasi individuo come “agente straniero”, inclusi giornalisti accreditati in Russia, e limitare le riunioni pubbliche e le pubblicazioni in rete. La normativa, presentata da un gruppo parlamentare composto da 11 deputati e 4 senatori, punisce le persone che svolgono attività politiche, o che raccolgono informazioni tecnico-militari, Così come chi riceve denaro o altri aiuti dall’estero. C’era già una legge sugli agenti stranieri, approvata nel 2012, ma riguardava soltanto le ong e altre organizzazioni con finanziamenti stranieri. In seguito a questa normativa, il Gruppo Helsinki-Mosca, operativo dal 1976, decise di rinunciare al sostegno economico per non essere qualificato come nemico dello Stato russo. Nel ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È stato approvato in prima lettura dalla Duma, il Parlamento russo, il progetto di legge che offre ampi poteri alle autorità per dichiarare qualsiasi individuo come “agente straniero”, inclusi giornalisti accreditati in Russia, e limitare le riunioni pubbliche e le pubblicazioni in rete. La normativa, presentata da un gruppo parlamentare composto da 11 deputati e 4 senatori, punisce le persone che svolgono attività politiche, o che raccolgono informazioni tecnico-militari,come chi riceve denaro o altri aiuti dall’estero. C’era già una legge sugli agenti stranieri, approvata nel 2012, ma riguardava soltanto le ong e altre organizzazioni con finanziamenti stranieri. In seguito a questa normativa, il Gruppo Helsinki-, operativo dal 1976, decise di rinunciare al sostegno economico per non essere qualificato come nemico dello Stato russo. Nel ...

