Conte sull'ottovolante, pace con l'M5s sul Mes ma è strappo con i renziani: l'ultimatum (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sui social è diventata virale una immagine che riprende un commento che il 31 maggio 2017 Matteo Renzi aveva affidato a twitter contro gli ultimatum dei dissidenti. Sono passati poco più di tre anni e ... Leggi su today (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sui social è diventata virale una immagine che riprende un commento che il 31 maggio 2017 Matteo Renzi aveva affidato a twitter contro glidei dissidenti. Sono passati poco più di tre anni e ...

ManlioDS : Il dibattito attorno al voto di mercoledì è surreale. L’ho detto e lo ripeto, non si voterà per l’attivazione del… - fattoquotidiano : Conte: “Dispiaciuto da attacchi personali a me e alla mia compagna, le accuse sull’uso della scorta sono false e di… - mante : Il mio processo di disintossicazione dall’uso di Twitter come volgare valvola di sfogo prosegue a gonfie vele. Sono… - PalermoToday : Conte sull'ottovolante, pace con l'M5s sul Mes ma è strappo con i renziani: l'ultimatum - TgrRaiPuglia : Slitta a data da destinarsi la videoconferenza per un accordo sull'ex Ilva - TGR Puglia -