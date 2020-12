Chiara Ferragni e il figlio in auto. Cosa fa Leo è commovente. Fedez orgoglioso (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Chiara Ferragni pubblica un video su Instagram in cui il piccolo Leo fa qualCosa di molto dolce. Fedez, orgoglioso, ripubblica il post Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fedez (@Fedez) Periodo d’oro per la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. I due, sempre sulla cresta dell’onda, continuano a mietere L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020)pubblica un video su Instagram in cui il piccolo Leo fa qualdi molto dolce., ripubblica il post Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Periodo d’oro per la coppia composta da. I due, sempre sulla cresta dell’onda, continuano a mietere L'articolo proviene da YesLife.it.

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - antoniogenna : Edicola – “Vanity Fair” #50/2020: “Chiara Ferragni e Fedez: personaggi dell’anno” --> - SoniaLaVera : RT @tempoweb: #Fedez brinda, mazzata per il #Codacons. Il pm: accuse infondate e critiche legittime @giadinagrisu #covid #9dicembre https:… - DiRaffaelina : RT @berlusconi: Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi i… - Maxxeo : E neanche stamattina mi sono svegliato dottoressa Chiara Ferragni. :( -