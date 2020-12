Champions League 2020/2021, ottavi di finale: le squadre qualificate (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fase a gironi di Champions League 2020/2021 volge al termine e alcune squadre stanno già centrando il pass per gli ottavi di finale con alcune giornate di anticipo. Dopo il quarto turno ci sono già dei club che possono qualificarsi matematicamente e altre si aggiungeranno alla quinta giornata. Gli ultimi verdetti, però, arriveranno alla sesta, nella speranza che tutte e quattro le italiane possano conquistare la qualificazione. Le squadre qualificate: CHELSEA SIVIGLIA JUVENTUS BARCELLONA MANCHESTER CITY BAYERN MONACO LIVERPOOL PORTO BORUSSIA DORTMUND LAZIO LIPSIA PSG SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fase a gironi divolge al termine e alcunestanno già centrando il pass per glidicon alcune giornate di anticipo. Dopo il quarto turno ci sono già dei club che possono qualificarsi matematicamente e altre si aggiungeranno alla quinta giornata. Gli ultimi verdetti, però, arriveranno alla sesta, nella speranza che tutte e quattro le italiane possano conquistare la qualificazione. Le: CHELSEA SIVIGLIA JUVENTUS BARCELLONA MANCHESTER CITY BAYERN MONACO LIVERPOOL PORTO BORUSSIA DORTMUND LAZIO LIPSIA PSG SportFace.

Brutta giornata per la Champions League. Psg-Basaksehir sospesa per razzismo: i giocatori delle due squadre hanno abbandonato il campo dopo che il vice allenatore del club turco ha accusato il quarto ...

