Anche Speranza scontento del recovery plan: “Alla Sanità 9 miliardi non bastano” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Nove miliardi per la Sanità proprio non bastano, servono più soldi”, avvertirà Roberto Speranza nel prossimo Consiglio dei ministri, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. I numeri del virus sono ancora “molto alti” e il ministro della Salute è convinto che nessun allentamento sia ancora possibile: “Il pericolo non è scampato, allargare dai Comuni alle province il divieto di spostamento non esiste”. Il piano di riforma del Sistema sanitario nazionale, che per il ministro della Salute innescherà una “rivoluzione della medicina del territorio”, costa sulla carta 65 miliardi. Speranza aveva proposto nel recovery fund progetti per 25 miliardi, ma leggendo la bozza ha avuto conferma che ce ne saranno 16 di meno, un gap che il capo delegazione di Leu ritiene ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Noveper laproprio non bastano, servono più soldi”, avvertirà Robertonel prossimo Consiglio dei ministri, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. I numeri del virus sono ancora “molto alti” e il ministro della Salute è convinto che nessun allentamento sia ancora possibile: “Il pericolo non è scampato, allargare dai Comuni alle province il divieto di spostamento non esiste”. Il piano di riforma del Sistema sanitario nazionale, che per il ministro della Salute innescherà una “rivoluzione della medicina del territorio”, costa sulla carta 65aveva proposto nelfund progetti per 25, ma leggendo la bozza ha avuto conferma che ce ne saranno 16 di meno, un gap che il capo delegazione di Leu ritiene ...

I cortesi lettori dei commenti di questo blog sanno che ho sempre nutrito una dichiarata propensione per il governo, nella sua gradazione cromatica giallo-rosa (molto meno nella precedente giallo-verd ...

