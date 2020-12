Tornano i giudizi descrittivi alla primaria, forse in un primo periodo i genitori continueranno a chiedere “a che voto corrisponde?” (Di martedì 8 dicembre 2020) Tornano i giudizi descrittivi alla scuola primaria, al posto dei voti in decimi. È quanto stabilito nella Ordinanza del 4 dicembre emanata dal Ministro dell’Istruzione. Quindi, dal corrente anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso, un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 dicembre 2020)scuola, al posto dei voti in decimi. È quanto stabilito nella Ordinanza del 4 dicembre emanata dal Ministro dell’Istruzione. Quindi, dal corrente anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso, uno descrittivo riportato nel documento di valutazione. L'articolo .

stregastregonza : Tornano i giudizi descrittivi alla primaria, forse in un primo periodo i genitori continueranno a chiedere 'a che v… - AmoBergamo : #Bergamo Via i “freddi” voti numerici, in pagella alle scuole elementari tornano i giudizi - Exbiondo1 : @Sig_Ceretti È il difetto del tifoso di tutte le squadre. Qui è più marcato e spesso esagerato xche si vince poco.… - FrapolliSteve : Tornano i giudizi alla Scuola Primaria... Con gran parte delle scuole chiuse, la macchina fuffoburocratica del… -